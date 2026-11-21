Le journal Rue20 et son entreprise éditrice expriment leur plus vive indignation et condamnent fermement le comportement de responsables et de dirigeants du Parti populaire espagnol (PP), lors de la couverture médiatique assurée aujourd’hui, samedi, par le journaliste de Rue20 en Espagne, Ismael El Khouaja, à l’occasion d’un événement électoral organisé par cette formation politique dans la ville de Malaga.

Les demandes du journaliste visant à obtenir des déclarations auprès des responsables du parti se sont heurtées à un refus, en raison de sa nationalité et de son appartenance à un média marocain, alors même qu’il dispose d’une accréditation officielle de presse lui permettant d’exercer pleinement ses fonctions professionnelles sur le territoire espagnol.

Rue20 tient à rappeler que son journaliste exerce son activité en Espagne dans un cadre légal et professionnel et qu’il bénéficie d’une accréditation officielle délivrée par les autorités espagnoles compétentes, par l’intermédiaire de la Présidence du gouvernement espagnol. Cette accréditation reconnaît sa qualité professionnelle et lui permet de couvrir les différents événements politiques et institutionnels, conformément aux procédures et aux dispositions en vigueur.

Face à cette situation, Rue20 considère que l’exclusion d’un média marocain des échanges avec les responsables politiques espagnols, alors qu’il exerce son activité journalistique dans le strict respect de la législation espagnole et des règles déontologiques de la profession, soulève de sérieuses interrogations quant au respect des principes d’égalité et de non-discrimination dans les relations avec les journalistes et les organes de presse, indépendamment de leur nationalité ou du pays d’origine de leur média.

Ce qui est arrivé au journaliste de Rue20 à Malaga ne peut être dissocié d’une question plus large concernant l’ouverture de certains milieux politiques espagnols à la presse marocaine et le respect du droit des journalistes marocains à accéder à l’information et à interroger les responsables politiques, dans les mêmes conditions que leurs confrères espagnols.

Cette attitude apparaît d’autant plus paradoxale que les médias espagnols bénéficient au Maroc de larges possibilités pour exercer leur métier, couvrir les événements politiques et institutionnels et réaliser des entretiens avec les responsables marocains, sans que leur nationalité constitue un obstacle à l’exercice de leur mission journalistique.

Le principe de réciprocité ne signifie nullement restreindre l’activité de la presse espagnole au Maroc. Il consiste, au contraire, à exiger le respect de la presse marocaine en Espagne et à garantir aux journalistes des deux pays les mêmes droits et les mêmes conditions d’exercice professionnel.

Rue20 estime que le refus de recevoir un journaliste marocain en raison de son appartenance à un média marocain, si cette motivation est bien à l’origine de cette décision, constitue une pratique d’exclusion à caractère discriminatoire, incompatible avec les principes de pluralisme, d’ouverture et de respect de la liberté de la presse.

De tels comportements portent également atteinte à l’image des formations politiques, qui devraient être des espaces de dialogue et d’échange avec l’ensemble des médias, et non des lieux où s’exerce une discrimination fondée sur la nationalité ou l’appartenance médiatique.

En conséquence, le journal Rue20 :

* Condamne fermement toutes les formes d’exclusion et de discrimination visant les journalistes marocains dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles à l’étranger.

* Exige de la direction du Parti populaire espagnol des explications concernant le refus opposé par ses responsables aux demandes d’interview du journaliste de Rue20 lors de son événement électoral à Malaga.

* Appelle le PP à respecter les journalistes marocains officiellement accrédités en Espagne et à leur garantir un traitement égal à celui réservé aux autres représentants des médias.

* Réaffirme son attachement au droit de ses journalistes d’exercer leur profession librement et indépendamment, d’accéder aux sources d’information et d’échanger avec l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels.

L’accréditation officielle d’un journaliste marocain par les autorités espagnoles n’est pas une faveur ni un privilège qui lui serait accordé. Elle constitue une reconnaissance institutionnelle de sa qualité professionnelle et de son droit à exercer son métier. Aucun parti politique ne saurait transformer une différence de nationalité ou l’appartenance à un média marocain en motif d’exclusion ou d’atteinte à la dignité professionnelle d’un journaliste.

Rue20 réaffirme enfin sa détermination à poursuivre sa mission journalistique en Espagne et dans le reste du monde, au service du droit des lecteurs à l’information, de la dignité des journalistes marocains et d’un journalisme professionnel qui ne connaît pas de frontières lorsqu’il s’agit de défendre le droit d’informer et de rapporter les faits.