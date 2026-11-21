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Le cinéma était à la fête, vendredi soir à Marrakech, et les looks aussi. Pour l’ouverture du Festival international du film de Marrakech, de nombreux artistes marocains ont foulé le tapis rouge, donnant le ton d’une nouvelle édition où les apparitions des artistes font aussi partie du spectacle.

Nisrin Erradi, Meriem Zaimi, Farah El Fassi et Ibtissam Laâroussi étaient notamment au rendez-vous. Tenues, accessoires et mises en beauté : cette première soirée offrait un aperçu des choix de style des invitées pour célébrer le cinéma.

Yassine Ahejjam a fait son entrée accompagné de son épouse, Kods Joundoul. Saïd Bey, Omar Lotfi, Aziz Dadas et Mohamed El Jem ont également pris part à cette ouverture, aux côtés de Bouchra Ahrich, Adnane Mouhajja et Ouenza.

Entre apparitions en duo et poses devant les photographes, ce premier tapis rouge a réuni plusieurs générations d’artistes. Un début de festival placé sous le signe des retrouvailles, avec une attention particulière portée aux silhouettes et aux détails des tenues.

Pendant les prochains jours, Marrakech vivra au rythme des projections et des rencontres, tandis que le tapis rouge continuera d’offrir aux invités l’occasion d’affirmer leur style.

H.M.