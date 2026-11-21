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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a bien voulu ordonner une augmentation progressive, au cours des quatre prochaines années, de l’allocation mensuelle accordée aux imams, qui leur sera versée à partir de janvier 2027, selon la même valeur mensuelle adoptée lors de la précédente augmentation au titre des huit dernières années, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans un communiqué.

En voici la traduction :

« Le ministère des Habous et des Affaires islamiques annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a bien voulu ordonner une augmentation progressive, au cours des quatre prochaines années, de l’allocation mensuelle accordée aux imams, qui leur sera versée à partir de janvier 2027, selon la même valeur mensuelle adoptée lors de la précédente augmentation au titre des huit dernières années.

S.L.