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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère délégué auprès du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargé du Préscolaire et de la lutte contre la Déperdition scolaire a annoncé la mise en place d’une adresse électronique officielle dédiée aux réclamations relatives à l’enseignement préscolaire et au décrochage scolaire.

Dans un communiqué, le ministère précise que cette initiative s’inscrit dans le cadre du renforcement des canaux de communication institutionnelle avec les citoyens, et témoigne de sa volonté d’assurer une prise en charge optimale de leurs préoccupations.

À cet effet, une adresse électronique ([email protected]) a été mise à la disposition de l’ensemble des citoyens, notamment des mères, des pères et des tuteurs des élèves, pour recevoir les réclamations relatives à l’enseignement préscolaire et à la déperdition scolaire, ajoute la même source.

Afin de faciliter l’examen et le traitement des réclamations avec l’efficacité requise, le ministère invite les intéressés à préciser dans leurs réclamations le nom complet du requérant, ses coordonnées, ainsi que le nom de l’Académie régionale d’éducation et de formation, de la direction provinciale et de l’établissement scolaire ou de l’unité concernée.

Le ministère appelle également à présenter un exposé clair et succinct de l’objet de la réclamation, accompagné des pièces justificatives.

Les services compétents relevant du ministère délégué se chargeront de l’examen et du traitement des réclamations reçues via l’adresse électronique créée et en assureront la réponse, conclut le communiqué.

S.L