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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 21 novembre 2026:

– Ondées éparses sur le Tangérois et Loukkos.

– Circulation des nuages élevés sur la majorité du Royaume.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, les plaines de Tadla, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent localement modérées sur le Sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 08/12°C sur le Rif, les versants Est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 16/20°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le nord du pays et le nord des provinces du Sud.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et au sud de Tan-Tan et agitée à forte entre Larache et Tan-Tan.

S.L