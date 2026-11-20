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Le rendez-vous est fixé pour les fans de «Starlight». La chaîne 2M a annoncé le lancement de la quatrième saison de son concours musical, dont le premier prime sera diffusé mardi 8 décembre.

Cette nouvelle édition permettra de découvrir des talents qui tenteront de convaincre le jury et de franchir les différentes étapes de la compétition.

Le programme revient également avec des changements. Salma Rachid et Sanaa Marahati rejoignent le jury, succédant à Asma Lmnawar et Manal Benchlikha. Elles siégeront aux côtés de Nouamane Lahlou, Hatim Ammor et Aminux.

Cette nouvelle composition, précédemment dévoilée par le magazine Ghalia, réunit des artistes aux univers musicaux variés. Leurs regards et leurs conseils accompagneront les candidats tout au long de cette quatrième saison.

H.M.