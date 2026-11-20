Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Youns Bjijou, a effectué, vendredi, une visite de terrain au chantier de construction du nouvel Hôpital régional de Dakhla, dont les travaux ont atteint un taux d’avancement de 90%.

Cette visite, effectuée en présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, et du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a été l’occasion de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux et des différentes composantes de ce projet, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Elle a également permis d’évaluer le niveau de préparation des structures et des équipements de cet établissement hospitalier et d’examiner les mesures nécessaires pour accélérer le rythme de réalisation des travaux et garantir sa mise en service dans les délais impartis, précise la même source.

Réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab et le Conseil régional, ce nouvel établissement hospitalier, d’un coût global de 143 millions de dirhams, s’étend sur une superficie de 2,07 hectares et dispose d’une capacité d’accueil de 78 lits, dont six dédiés à la réanimation.

Selon le communiqué, les travaux de construction ont atteint un taux d’avancement de 90%, tandis que les études ont été achevées à 100%.

Composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, le nouvel hôpital comprendra notamment des blocs opératoires, un service de réanimation de six lits, un service des urgences et des unités de consultations médicales couvrant plusieurs spécialités, dont la pédiatrie, la traumatologie, l’oto-rhino-laryngologie, l’ophtalmologie et la médecine générale.

L’établissement sera également doté d’un service d’imagerie médicale équipé notamment d’appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM), de scanner, d’échographie, de mammographie et de radiographie panoramique dentaire, ajoute la même source.

Il disposera, en outre, d’un laboratoire d’analyses médicales, d’une pharmacie, d’un service de médecine dentaire, d’une maternité et d’une unité d’hôpital de jour, ainsi que d’autres structures d’hospitalisation et de gestion administrative.

À cette occasion, le ministre a tenu une réunion avec les équipes techniques chargées de la réalisation du projet, consacrée à l’examen de l’état d’avancement des travaux, à l’évaluation des phases restantes et à la définition des mesures opérationnelles nécessaires à leur achèvement.

Il a, à cet égard, insisté sur la nécessité de respecter les normes techniques et les standards de qualité et de sécurité, tout en accélérant le rythme d’exécution des travaux afin de permettre la mise en service de cet établissement dans les meilleurs délais.

Ce projet vise à renforcer et à moderniser l’offre de soins dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, à améliorer l’accès de la population aux prestations médicales spécialisées et à réduire les transferts de patients vers les établissements hospitaliers d’autres régions du Royaume, souligne le communiqué.

Il devrait également contribuer au renforcement des capacités de prise en charge des urgences et des cas nécessitant une réanimation, ainsi qu’à l’attractivité de la région pour les professionnels de santé.

La réalisation de cet établissement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Santé et de la Protection sociale pour développer les infrastructures hospitalières dans les provinces du Sud du Royaume, conformément aux Hautes Orientations Royales, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud.

S.L.