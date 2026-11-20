Cooper Pharma présente ce 12 novembre 2026 à Casablanca « Ach Khbar Sukkar », une plateforme digitale d’éducation thérapeutique dédiée aux personnes vivant avec un diabète de type 2 et à leurs proches.

Le constat est préoccupant : le diabète touche 2,5 millions de Marocains1. La maladie est souvent diagnostiquée ou prise en compte tardivement, au stade des complications. Des complications qui demeurent d’ailleurs trop fréquentes, même une fois le suivi médical instauré2.

Une approche inédite : La plateforme offre une nouvelle démarche de l’éducation thérapeutique plus ludique, plus pédagogique, accessible et adaptée au plus grand nombre. Des scènes humoristiques du quotidien avec trois personnages représentatifs de la population marocaine et des contenus en darija, en arabe et en français validés par des experts. Cooper Pharma veut communiquer autrement et dédramatiser le discours sur le diabète.

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre, Cooper Pharma annonce le lancement officiel d’« Ach Khbar Sukkar », en présence du Pr Asma CHADLI, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste, Professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, université Hassan II, et du Pr Hinde IRAQI, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste, Professeure à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat (FMPR), ainsi que de représentants de la presse nationale.

Au Maroc, la prévalence du diabète est estimée à 10,6 % de la population adulte, soit environ 2,5 millions de personnes auxquelles s’ajoutent près de 2,2 millions de personnes en situation de prédiabète3. Les complications demeurent une problématique majeure, avec un impact direct sur la qualité de vie et l’espérance de vie des patients.

Selon la cohorte EpiDiaM, menée à Fès auprès de 1 196 patients et publiée en 2015, le diagnostic du diabète de type 2 était concomitant à celui d’une complication chez 33,4 % d’entre eux, tandis que 47,7 % ont développé une complication après le diagnostic2. Par ailleurs, une autre étude marocaine a montré que 38,8 % d’entre eux n’avaient jamais consulté d’ophtalmologues, alors que le suivi ophtalmologique constitue un élément important de la surveillance des complications du diabète4. Ces données rappellent l’importance d’une éducation thérapeutique adaptée au contexte socioculturel marocain. Malgré les initiatives existantes, des messages trop complexes ou éloignés des réalités des patients peuvent limiter leur compréhension, leur appropriation et un passage à l’action.

Informer autrement : sans dramatisation de la maladie et via les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, Internet est devenu un canal majeur d’accès à l’information.

Au Maroc, 91,4 % de la population possède un smartphone5 et 92 % dispose d’un accès à internet6. Si le numérique ouvre de nouvelles perspectives pour l’éducation thérapeutique, il pose également la question de la fiabilité des informations médicales diffusées en ligne, parfois incomplètes ou erronées.

C’est pour répondre à ces enjeux que Cooper Pharma lance « Ach Khbar Sukkar ». La plateforme repose sur un parti pris pédagogique qui privilégie la proximité et l’identification plutôt que les discours anxiogènes. À travers des personnages et des situations inspirés du quotidien, elle aborde le diabète de type 2 avec humour et bienveillance. Cette approche vise à faciliter la compréhension des messages de prévention et de santé et à encourager le dialogue autour de la maladie, sans jamais en minimiser les risques. Déclinés en darija, en arabe et en français, les contenus prennent différentes formes : carrousels pédagogiques, vidéos courtes, quiz, rubriques

« Vrai ou Faux », échanges avec des experts et témoignages.

Documentés, sourcés et validés par des experts marocains, ces contenus visent à accompagner les patients et leurs proches dans une meilleure compréhension de la maladie, sans se substituer à une consultation ou à un avis médical individualisé.

Une démarche qui prolonge l’engagement de Cooper Pharma

S’exprimant à l’occasion de ce lancement, Moulay Skali, Directeur Exécutif Cooper Pharma, a déclaré : « Le diabète se vit au quotidien, et c’est dans cette réalité que l’éducation thérapeutique doit trouver sa place. Avec Ach Khbar Sukkar, nous avons fait le choix d’une communication qui parle la langue des patients, s’inspire de leurs habitudes et privilégie l’humour plutôt que la peur. Notre objectif n’est pas d’atténuer la gravité de la maladie, mais de rendre l’information médicale plus accessible et de favoriser son appropriation. Cette démarche traduit notre conviction que la responsabilité d’un laboratoire pharmaceutique marocain va au-delà du médicament et comprend également l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des patients. »

Les regards « experts » du Pr Asmaa Chadli et du Pr Hinde Iraqi, présentes à la conférence de presse, complètent cette démarche, respectivement autour du rôle central de l’éducation thérapeutique pour permettre au patient de devenir acteur de sa maladie, et de l’enjeu que représentent encore les complications du diabète au Maroc.

Au-delà d’un simple canal d’information, « Ach Khbar Sukkar » ambitionne de devenir un espace de référence, accessible et pérenne, destiné à accompagner les patients et leur entourage au quotidien, en complément du rôle essentiel des médecins, des pharmaciens et de l’ensemble des professionnels de santé.

SL