Le temps restera relativement stable au Maroc durant les prochains jours, avant de connaître un changement progressif à partir du milieu de la semaine prochaine, notamment dans la moitié nord du Royaume. Une baisse des températures est également attendue, tandis que des nuages bas, du brouillard et quelques précipitations localisées continueront de concerner plusieurs régions.

Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie (DGM), les prochains jours seront marqués, dans un premier temps, par le passage de nuages élevés par intermittence, ainsi que par la formation de nuages bas durant la nuit et la matinée. Ces derniers pourraient s’accompagner de brouillard local ou de bruine, particulièrement sur les zones côtières et les plaines atlantiques.

Pour ce samedi, quelques averses éparses sont attendues dans les régions de Tanger et du Loukkos, tandis que les nuages élevés continueront de traverser la plupart des régions du Royaume.

À partir de lundi, les nuages bas devraient persister, avec un risque de bruine ou de brouillard local sur les côtes et les plaines atlantiques, le Souss ainsi que le nord-ouest des provinces sahariennes. Ces conditions devraient se maintenir également mardi, dans un contexte marqué par une baisse progressive des températures au cours de la semaine.

Un temps plus perturbé à partir de mercredi

À partir de mercredi, le temps devrait devenir plus instable dans la moitié nord du Royaume, laissant présager une évolution progressive de la situation météorologique.

Par ailleurs, des vents modérés à relativement forts continueront de souffler dans plusieurs régions, notamment à Tanger, sur la façade méditerranéenne, les reliefs de l’Atlas, l’Oriental et les provinces sahariennes.

La semaine prochaine s’annonce ainsi marquée par une baisse des températures et une météo plus changeante, particulièrement dans le nord du pays, après une première période relativement stable.