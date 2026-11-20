La chambre criminelle de première instance de la Cour d’appel de Ouarzazate a condamné, jeudi, un homme de 40 ans à la perpétuité dans l’affaire du meurtre d’une ressortissante française à M’Hamid El Ghizlane, dans la province de Zagora.

Selon les informations recueillies par Le Site info, la victime, âgée de 70 ans, résidait depuis de nombreuses années dans la région, où elle gérait un projet touristique.

Le crime remonte au début du mois de juin 2026. Il avait profondément marqué les habitants de cette localité, connue pour ses activités touristiques aux portes du désert.

Les éléments de la Gendarmerie royale de M’Hamid El Ghizlane avaient interpellé le suspect quelques heures après avoir pris la fuite. D’après les éléments rapportés à l’époque, des différends personnels avec la victime étaient à l’origine du passage à l’acte.

Le jugement a été prononcé en première instance, près de six mois après les faits.

H.M.