La maison de parfums koweïtienne Gissah a officiellement fait son entrée sur le marché marocain samedi, à l’occasion d’une soirée prestigieuse réunissant artistes, personnalités, créateurs de contenu et influenceurs.

L’événement a permis aux invités de découvrir l’univers de la marque et ses créations olfactives, qui associent des accords orientaux à des notes résolument contemporaines.

Côté animation, la chanteuse marocaine Manal Benchlikha a enflammé la scène en interprétant plusieurs de ses titres phares, repris en chœur par le public. DJ Lady Souka a, de son côté, assuré l’ambiance musicale tout au long de la soirée.

Dès le lendemain, Gissah a franchi une nouvelle étape avec l’inauguration de sa première boutique au Maroc, située au cœur du Morocco Mall à Casablanca. L’ouverture s’est déroulée en présence de nombreux influenceurs marocains venus accompagner l’arrivée de l’enseigne dans le Royaume. L’engouement était déjà palpable avant même l’ouverture des portes, avec une file d’attente qui s’était formée devant la boutique.

Distribuée en exclusivité au Maroc par Rasmal Group, la marque a choisi le Morocco Mall comme point d’ancrage. Elle renforce également sa présence dans le Royaume à travers quatre kiosques implantés à l’Aeria Mall de Casablanca, à l’Arribat Center de Rabat, au Tanger City Center et au Borj Fez.

Puisant son identité olfactive dans le patrimoine oriental, Gissah propose des compositions qui associent des ingrédients emblématiques tels que le oud, l’ambre, le cuir et le musc à des notes plus fraîches et modernes. Une approche qui entend conjuguer héritage oriental et tendances contemporaines de la parfumerie.