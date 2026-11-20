Du 2 au 5 décembre 2026, Dérive casablancaise revient pour une troisième édition réunissant des artistes du Maroc, du Liban, d’Égypte, de Syrie, de Palestine, d’Espagne, de France, de Haiti et de Belgique.

Pendant quatre jours, théâtre, danse, musique, cinéma, littérature, poésie et performance investiront plusieurs lieux culturels de Casablanca. Biennale pluridisciplinaire, Dérive casablancaise s’articule autour de deux volets complémentaires. Chaque matin, les artistes se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques et leurs contextes de création. Les après-midis et les soirées sont consacrés à la présentation des œuvres au public dans plusieurs sites historiques de la ville tel que la Coupole, l’annexe du sacré cœur et d’autres….

Rencontres et échanges entre artistes

Une trentaine d’artistes sont invités à participer aux rencontres organisées chaque matinée pendant la biennale. Certains font partie de la programmation de Dérive tandis que d’autres rejoignent ces temps de travail pour multiplier, diversifier, partager questions et réflexions et en ouvrir les perspectives. Ces rencontres permettent de présenter et questionner les démarches artistiques, et les conditions et contextes dans lesquelles ces différentes pratiques se construisent. Elles abordent notamment les liens entre création et territoires. « Une Programmation et des rencontres qui ont été réfléchies et fabriquées dans l’idée de continuer à décrypter un présent en regard avec l’Histoire, de manière à se rendre, ensemble et pendant 4 jours, attentifs à des réflexions qui nous relient et nous tiennent… » souligne Meryem Jazouli, fondatrice de Dérive Casablancaise.

Une programmation au croisement des disciplines

Cette année, les artistes invités partagent un même rapport étroit à l’histoire, une histoire qui ne cesse de revenir parce qu’elle continue d’agir sur notre présent. Leurs œuvres ne cherchent pas à expliquer le monde. Elles en révèlent les fractures. Elles déplacent les regards. Elles rendent visibles des récits marginalisés, des mémoires empêchées, des géographies oubliées. Elles rappellent surtout que créer n’est jamais un geste neutre.

La programmation se déploie chaque après-midi et en soirée. Le théâtre sera notamment représenté par Silence, ça tourne ! de Chrystèle Khodr (Liban) et Chapitre 4. Ennemi du peuple… rien de plus de Wael Kadour (Syrie). Côté danse, le public découvrira Ch’tahh de Bilal El Had, Ciel de Jordi Galí et Autothérapie de Mackenzy Bergile. Le groupe Dwarfs of East Agouza viendra clôturer la biennale avec un concert.

Le cinéma trouvera également sa place avec Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez et Gestes cinématographiques, une proposition de Camille Lorin et Danya Hammoud autour des films d’Oraib Toukan et de Taysir Batniji. Une rencontre performative proposée par la dramaturge palestinienne Khulood Basel et une lecture chorale intitulée « Bibliothèques Vivantes » interprété par un groupe d’amateurs suite à un atelier encadré par Laurie Bellanca, Widad Mjama et Benjamin Chaval, viendront compléter ce parcours artistique.

Enfin, une exposition de lettres écrites par des artistes autour de la notion d’héritage immatériel sera présentée à l’espace Comment Dire. Rappelons que les spectacles présentés dans l’espace public sont accessibles gratuitement, afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter tout au long des quatre jours de programmation.

Faire de Casablanca un territoire de rencontres artistiques

Conçu avec des acteurs socioculturels locaux, ce parcours favorise les échanges entre artistes, lieux culturels et publics. Il invite les participants à découvrir des écritures contemporaines et à rencontrer celles et ceux qui les portent. L’équipe de Dérive casablancaise L’Association Les Rencontres de la danse (AR2D) porte Dérive casablancaise depuis 2022. La chorégraphe Meryem Jazouli, fondatrice de la biennale, en assure la direction artistique avec Danya Hammoud, chorégraphe et metteuse en scène libanaise et co-programmatrice de Dérive casablancaise. Dounia Benslimane, manager de projets culturels et de développement, assure la direction de la production.

Partenaires et soutiens

La 3ème édition de Dérive Casablancaise est organisée par l’Association les rencontres de la danse – AR2D, portée par la chorégraphe Meryem Jazouli, avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, du Conseil de la Ville de Casablanca, de l’Institut Français du Maroc, du Service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France et de l’Institut français de Casablanca, de l’Institut Cervantès et l’Ambassade d’Espagne, du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, du Théâtre de la Bastille et de Rivages Communs, Pôle Euro-méditerranéen de Production et de Diffusion, du Théâtre des 13 vents – CDN de Montpellier, de la Saison Méditerranée 2026, et en partenariat avec l’Association des anciens élèves du Grand Casablanca, Comment dire, Nafass – Centre de formation et d’insertion professionnelle, Ablinka – tiers-lieu de l’Association marocaine de musique électronique AMME, l’Opératrice et Sun Sun éditions.