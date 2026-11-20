A la Une

La ville ocre s’apprête à renouer avec le septième art. La 23e édition du Festival international du film de Marrakech s’ouvre ce vendredi 20 novembre et se poursuivra jusqu’au 28 novembre, avec la participation de figures du cinéma mondial, entre acteurs, réalisateurs, producteurs et critiques.

Pendant neuf jours, Marrakech sera au centre de l’actualité cinématographique internationale, avec un programme placé sous le signe de la découverte, de la diversité culturelle et de la célébration du cinéma. Les projections, rencontres artistiques et échanges professionnels devraient rythmer cette nouvelle édition, qui réunira des personnalités venues de différents horizons.

Au fil des éditions, le Festival international du film de Marrakech s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du calendrier cinématographique mondial. Il offre une vitrine aux productions internationales, tout en accordant une place importante aux cinémas émergents et aux nouveaux talents, contribuant ainsi au rayonnement du cinéma marocain et à son ouverture sur les expériences étrangères.

Cette 23e édition entend poursuivre cette dynamique à travers une programmation riche, mêlant projections, hommages, rencontres et moments de partage entre professionnels et passionnés du septième art.

Durant neuf jours, la cité ocre se transformera ainsi en un véritable carrefour du cinéma mondial, dans une ambiance où créativité, diversité et découverte seront au rendez-vous. Une nouvelle édition très attendue, dont les temps forts et les rencontres promettent de marquer les esprits.