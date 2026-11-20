Alors que le projet de loi de Finances 2027 ouvre un nouveau cycle de relèvement des taxes sur le tabac, les interrogations se multiplient sur les répercussions économiques de cette trajectoire. Au-delà des recettes budgétaires attendues, le secteur représente, selon les estimations des opérateurs, entre 35 000 et 40 000 emplois directs et indirects, près de 1,5 milliard de dirhams de dépenses locales annuelles et des revenus importants pour des milliers de petits commerçants. Autant de paramètres qui replacent la question de l’équilibre fiscal au centre des discussions.

La fiscalité du tabac s’apprête à connaître un nouveau tournant au Maroc. Après cinq années de relèvements progressifs de la taxe intérieure de consommation (TIC), le projet de loi de Finances 2027 engage une nouvelle programmation jusqu’en 2031, avec des augmentations plus soutenues. Une orientation qui répond aux objectifs de mobilisation des recettes publiques et de santé publique, mais qui soulève également des interrogations quant à ses effets sur le marché légal et les activités économiques qui en dépendent.

Car derrière les montants de taxes et les ajustements de barèmes se trouve une chaîne de valeur qui dépasse largement le périmètre des fabricants de cigarettes. Industrie, distribution, logistique, fournisseurs, prestataires et commerce de proximité participent à un écosystème dont le poids économique et social mérite d’être pris en considération dans l’appréciation des nouvelles mesures fiscales.

Une nouvelle trajectoire fiscale jusqu’en 2031

Le changement introduit par le PLF 2027 tient autant à l’ampleur des augmentations prévues qu’à leur mécanisme. La réforme engagée en 2022 reposait sur une hausse progressive de la composante spécifique de la TIC, accompagnée d’une réduction de sa composante proportionnelle, calculée sur le prix de vente. Le nouveau dispositif prévoit désormais un relèvement simultané de ces deux composantes, ainsi que du minimum de perception. Dès 2027, la taxe spécifique passerait de 550 à 645 dirhams pour 1 000 cigarettes, tandis que le taux proportionnel progresserait de 56,5% à 57,5%. Le minimum de perception serait, pour sa part, porté de 953 à 1 025 dirhams pour 1 000 cigarettes. Cette progression se poursuivrait jusqu’en 2031, année où la composante spécifique atteindrait 1 053 dirhams pour 1 000 cigarettes, le taux proportionnel 61,5% et le minimum de perception 1 346 dirhams.

Pour les opérateurs, l’une des principales interrogations concerne l’incidence de cette évolution sur les prix de vente. En raison de l’interaction entre les différentes composantes de la fiscalité, les augmentations effectivement supportées par les consommateurs pourraient être supérieures aux seuls relèvements nominaux des taxes. Selon les simulations sectorielles, elles pourraient atteindre 3 à 4 dirhams par paquet, selon les catégories et les années considérées.

Des recettes fiscales appelées à progresser

Sur le plan budgétaire, les ambitions de l’État sont clairement affichées. Selon le Rapport économique et financier accompagnant le PLF 2027, les recettes de la TIC sur les tabacs manufacturés devraient atteindre 19,3 milliards de dirhams en 2027, contre près de 17,7 milliards prévus pour 2026. La progression attendue avoisine ainsi 9%. Le tabac demeure, de ce fait, une source importante de recettes fiscales. La nouvelle programmation s’inscrit également dans une politique visant à réduire les écarts de prix entre les différentes catégories de cigarettes et à contribuer aux objectifs de santé publique.

Reste que le rendement d’une taxe ne dépend pas uniquement de son niveau. Il est aussi lié aux volumes commercialisés, à l’évolution des prix et aux comportements des consommateurs. Une augmentation importante de la fiscalité peut modifier les arbitrages de consommation et, dans certaines circonstances, encourager le report vers des produits moins chers ou des circuits de commercialisation illicites. C’est précisément sur ce point que les opérateurs attirent l’attention. Le maintien d’un marché légal suffisamment stable constitue, selon eux, une condition importante pour assurer la pérennité des recettes publiques tout en préservant les activités économiques qui lui sont associées.

Jusqu’à 40 000 emplois concernés

L’enjeu apparaît d’autant plus sensible que l’empreinte économique du secteur est loin d’être négligeable. Selon les estimations des opérateurs, l’écosystème du tabac au Maroc représente entre 35 000 et 40 000 emplois directs et indirects. Sur cet ensemble, quelque 2 500 à 3 000 emplois directs seraient concentrés dans les activités industrielles, la distribution ainsi que les fonctions commerciales et administratives. Le reste relève d’un réseau plus large d’activités intervenant à différents niveaux de la chaîne de valeur.

À cette dimension sociale s’ajoutent les relations économiques entretenues avec les entreprises locales. Toujours selon les estimations sectorielles, les dépenses effectuées annuellement auprès de fournisseurs, de prestataires et d’autres acteurs économiques marocains atteindraient près de 1,5 milliard de dirhams. Ces flux contribuent à faire travailler un tissu diversifié de PME et de prestataires nationaux. Ils montrent également la manière dont l’activité d’un secteur industriel peut se répercuter sur d’autres branches de l’économie, au-delà de ses propres effectifs. Dans ce contexte, les conséquences éventuelles d’un ralentissement du marché légal ne se limiteraient pas aux fabricants. Elles pourraient également concerner les entreprises partenaires, les services logistiques et les activités commerciales associées.

Le commerce de proximité en première ligne

L’autre dimension souvent moins visible concerne les petits commerçants. Dans de nombreuses villes et localités du Royaume, la vente de produits du tabac constitue une activité complémentaire importante pour les épiceries et les points de vente de proximité. Selon les opérateurs, les revenus annuels générés par cette activité au profit des petits détaillants se situeraient entre 1,3 et 1,6 milliard de dirhams. Cette contribution prend une importance particulière dans un commerce de proximité où la rentabilité repose fréquemment sur la diversité des produits vendus et la régularité des achats. Pour une partie de ces commerçants, les ventes de tabac participent ainsi à l’équilibre financier de leur activité. Une modification importante des volumes commercialisés pourrait, dès lors, avoir des répercussions sur leurs revenus. Le risque serait particulièrement sensible si une hausse des prix sur le marché légal favorisait le développement de circuits parallèles échappant aux mêmes obligations fiscales et réglementaires.

L’investissement industriel face à l’exigence de visibilité

Au-delà des enjeux commerciaux immédiats, la question fiscale se pose également en matière d’investissement. Selon les informations communiquées par les opérateurs, plus de 1,4 milliard de dirhams d’investissements industriels ont été récemment annoncés au Maroc dans les activités liées au secteur. Ces engagements témoignent de l’existence d’une dynamique d’investissement productif, dont la concrétisation et le développement s’inscrivent nécessairement dans une perspective de moyen et long terme. Or, les décisions industrielles reposent sur plusieurs paramètres, parmi lesquels la visibilité réglementaire, l’évolution de la demande, les coûts d’exploitation et les perspectives de rentabilité. La fiscalité constitue, à cet égard, un élément déterminant dans les projections des entreprises. Si le nouveau dispositif conserve le principe d’une programmation pluriannuelle, il prévoit des relèvements plus importants que ceux du cycle précédent. Cette différence de rythme pourrait conduire les opérateurs à réévaluer certaines hypothèses économiques et commerciales. L’enjeu porte donc moins sur le principe même d’une fiscalité évolutive que sur son degré de progressivité et sur la capacité du marché à absorber les ajustements envisagés sans perturbation excessive.

Trouver le point d’équilibre

La question dépasse finalement la seule industrie du tabac. Elle renvoie à un arbitrage plus large entre plusieurs objectifs de politique publique. D’un côté, la nécessité de mobiliser des ressources budgétaires et de réduire les conséquences sanitaires du tabagisme. De l’autre, celle d’apprécier les répercussions économiques des mesures fiscales sur un marché légal générateur d’emplois, de revenus commerciaux et d’investissements. Pour les opérateurs, la préservation d’un cadre fiscal lisible et équilibré apparaît comme une condition essentielle à la continuité des investissements et au maintien de l’activité. Du côté des pouvoirs publics, l’enjeu reste de concilier rendement budgétaire et objectifs sanitaires.