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Par LeSiteinfo avec MAP

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en octobre 2026, une hausse de 1,9% par rapport au même mois de l’année écoulée, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution résulte de l’augmentation de l’indice des produits non alimentaires de 3,1% et de celui des produits alimentaires de 0,3%, explique le HCP dans sa récente note d’information.

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,1% pour les « Loisirs et culture » à une hausse de 11,6% pour le « Transport ».

Comparé au mois de septembre dernier, l’IPC a connu, en octobre 2026, une hausse de 0,8% par rapport au mois précédent. Cette variation est le résultat de la hausse de 1,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2026 concernent principalement les « Légumes » avec 6,8%, les « Viandes » avec 2,7%, le « Lait, fromage et œufs » avec 0,7% et le « Café, thé et cacao » avec 0,3%.

En revanche, les prix ont diminué de 0,8% pour les « Poissons et fruits de mer » et de 0,2% pour les « Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 5%.

Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Errachidia avec 1,6%, à Settat avec 1,4%, à Guelmim et Beni-Mellal avec 1,3%, à Marrakech avec 1,2%, à Rabat avec 1,1%, à Agadir avec 1%, à Kénitra avec 0,9%, à Fès et Oujda avec 0,8%, à Casablanca et Laâyoune avec 0,7%, à Tanger avec 0,6%, à Meknès et Dakhla avec 0,5% et à Tétouan avec 0,4%. En revanche, une baisse a été enregistrée à Al-Hoceima avec 0,3%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois d’octobre 2026 une hausse de 0,2% par rapport à septembre 2026 et de 1% comparativement à octobre 2025.

S.L.