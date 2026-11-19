Par LeSiteinfo avec MAP

Le rideau est tombé, mardi soir au Théâtre Mohammed VI à Oujda, sur les activités de la 14ème édition du Festival international du cinéma et immigration, en couronnant le long-métrage marocain « Les Fourmis », de son réalisateur Yassine Fennane, du Grand prix du festival.

Le film « Les Fourmis » a dominé les prix de la compétition des longs métrages, en remportant aussi le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation féminine, décerné à l’actrice Mareme N’Diaye pour sa performance dans le même film.

Dans la même catégorie, le prix de la réalisation a été remis ex aequo au réalisateur Abdelilah Zirat et à la réalisatrice Fatine Jinane Mohammadi pour leur film marocain « Chadarat (Fragments) », qui a également permis à l’acteur Ismail Abou El Kanater de remporter le prix du meilleur rôle masculin.

Quant à la compétition des courts-métrages, le Grand prix a été attribué au film néerlandais « Last Shot » de son réalisateur Parham Rahimzadeh, tandis que le film égyptien « La sortie de la base d’Ali et Maher » de Youssef Abanoub a remporté les prix de la meilleure réalisation et du meilleur scénario.

Cette édition du Festival s’est distinguée par la participation de cinéastes représentant le Maroc, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Egypte, la Côte d’Ivoire, la Géorgie, l’Allemagne, la Tunisie et la Suède, avec la sélection de 10 films de fiction (4 longs métrages et 6 courts métrages) pour participer aux deux compétitions officielles.

Le jury était présidé par le réalisateur et scénariste français Olivier Gross, et composé du réalisateur marocain Karim Chafi, du scénariste et acteur égyptien Eslam Mohamed Hafez Marzouk, du réalisateur et scénariste français Joël Pellegrini, et de l’ingénieure tunisienne du son et de l’image Latifa Ben Aïcha.

Parallèlement aux projections cinématographiques, le festival était marquée par une table ronde sur le thème « Dynamique de la coproduction entre l’Europe et le Maroc », ainsi qu’un colloque à la Faculté des lettres et des sciences humaines d’Oujda abordant le sujet « Le cinéma marocain et les enjeux des partenariats transfrontaliers ».

Figuraient également au programme, des ateliers de formation aux métiers du cinéma au profit des jeunes et des migrants résidant au Maroc, des masterclass ouvertes aux étudiants et aux personnes intéressées et des projections de films destinées au jeune public, en plus de l’hommage rendu à trois figures du cinéma marocain.

Ce rendez-vous cinématographique annuel vise, selon les organisateurs, à consolider la position de la ville d’Oujda en tant qu’espace de dialogue interculturel, et à mettre en lumière les questions de l’immigration et des immigrés.