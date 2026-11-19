La lutte contre le blanchiment d’argent connaît une accélération au Maroc. Les juridictions et les différents acteurs de la chaîne judiciaire renforcent leurs efforts pour faire face à des infractions financières de plus en plus complexes.

Selon les données présentées jeudi lors d’une journée d’étude organisée par la Présidence du Ministère public, 824 procédures liées au blanchiment d’argent ont été traitées au cours des neuf premiers mois de 2026, dépassant ainsi le bilan enregistré sur l’ensemble des années 2024 et 2025.

Présidée par Hicham Belaoui, procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, cette rencontre a porté sur « le traitement judiciaire des affaires de blanchiment d’argent à la lumière des nouveautés législatives du Code de procédure pénale ». Elle a réuni des responsables judiciaires, des magistrats du parquet, de l’instruction et du siège, ainsi que plusieurs cadres et responsables du secteur judiciaire.

À cette occasion, le premier président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, a souligné que le blanchiment d’argent constitue désormais l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les systèmes juridiques et judiciaires contemporains. Il a notamment mis en avant la complexité des mécanismes utilisés, l’imbrication des transactions financières et le caractère transnational de ces infractions, qui profitent également du développement rapide des technologies et des services financiers.

Abdennabaoui a également présenté les indicateurs de l’activité judiciaire pour 2025. Les juridictions compétentes ont rendu plus de 724 décisions dans des affaires de blanchiment d’argent, un volume supérieur au nombre de décisions prononcées au cours des cinq années précédentes réunies. Le délai moyen de traitement n’a, quant à lui, pas dépassé 110 jours.

Une hausse du traitement des procédures en 2026

De son côté, Hicham Belaoui a rappelé que la lutte contre le blanchiment d’argent ne relève plus uniquement de la politique pénale. Elle constitue également un levier essentiel pour préserver l’intégrité du système financier, garantir les règles de la concurrence loyale et améliorer le climat des affaires.

Les statistiques présentées font état d’une relative stabilité du nombre de procédures enregistrées annuellement, avec 821 dossiers en 2023, 801 en 2024 et 839 en 2025. Pour 2026, 584 procédures ont été enregistrées à la date de présentation du bilan.

En revanche, les indicateurs relatifs au traitement des dossiers affichent une évolution positive. À fin septembre 2026, 824 procédures avaient été clôturées, soit un volume supérieur à celui enregistré sur l’ensemble des années 2024 et 2025.

Cette progression a permis de ramener le nombre de procédures toujours en phase d’enquête à 1.208 dossiers, soit une diminution de 240 affaires par rapport à la fin de l’année 2025, correspondant à un recul d’environ 17 %.

Le taux de traitement des procédures a également progressé pour atteindre près de 41 % au cours des neuf premiers mois de 2026, contre 38 % en 2023, 36 % en 2024 et 35 % en 2025.

392 poursuites judiciaires en neuf mois

S’agissant de l’issue des procédures traitées, les poursuites judiciaires constituent la principale mesure adoptée par le parquet. En 2025, 355 poursuites ont été engagées, représentant environ 47 % de l’ensemble des procédures traitées durant cette année.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, ce chiffre a atteint 392 poursuites judiciaires, illustrant les efforts du Ministère public pour engager des actions lorsque les éléments juridiques nécessaires à l’exercice de l’action publique sont réunis.

Parallèlement, 184 décisions de classement ont été prononcées en 2025, tandis que 144 demandes de renvoi devant le juge d’instruction ont été enregistrées.

Les nouveaux défis de la lutte contre le blanchiment

La journée d’étude a également permis d’examiner plusieurs difficultés juridiques et pratiques liées au traitement des affaires de blanchiment d’argent. Parmi les principales questions soulevées figurent l’établissement du lien entre les fonds suspects et l’infraction d’origine, la charge de la preuve, ainsi que les mesures provisoires de saisie et de gel des avoirs.

Les participants ont également abordé la confiscation des produits du crime, la protection des victimes et des tiers de bonne foi, ainsi que le traitement des fonds appartenant aux personnes morales et des actifs virtuels.

Les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale ont, dans ce contexte, été présentées comme un moyen de renforcer les capacités des autorités judiciaires à identifier, suivre et préserver les produits des activités criminelles. Leur application doit toutefois s’accompagner de garanties permettant un contrôle judiciaire des mesures conservatoires, notamment lorsque celles-ci concernent des entreprises ou des activités économiques légitimes.

Hicham Belaoui a ainsi insisté sur la nécessité de concilier la fermeté dans la lutte contre le blanchiment d’argent avec le respect des droits et libertés. Il a notamment appelé à veiller à la proportionnalité des mesures préventives et conservatoires, tout en préservant le droit de propriété et les intérêts des tiers de bonne foi.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts engagés par la Présidence du Ministère public pour améliorer le traitement judiciaire des affaires financières et renforcer la coordination avec les différentes institutions partenaires.

Elle intervient également dans la perspective de la troisième évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les participants ont souligné l’importance d’améliorer la qualité des statistiques judiciaires, de documenter les cas pratiques et de renforcer la coopération judiciaire internationale, tout en développant l’utilisation des outils numériques face aux nouveaux risques liés aux technologies digitales, aux actifs virtuels et aux escroqueries financières.