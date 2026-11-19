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Longtemps associée à une clientèle aisée et à des vacances de luxe, la croisière semble progressivement séduire un public plus large au Maroc. Cette formule de voyage, qui permet de découvrir plusieurs destinations au cours d’un même séjour tout en conservant le même hébergement, suscite un intérêt grandissant auprès des voyageurs marocains.

Cette tendance se reflète notamment dans les chiffres de MaCroisiere.ma. Selon les données communiquées par l’agence, les réservations ont progressé de 44 % en septembre et octobre 2026, par rapport à la même période de l’année précédente. Une évolution qui témoigne d’un intérêt croissant pour ce mode de vacances auprès de la clientèle marocaine, même si elle ne constitue pas une mesure de l’ensemble du marché national.

Cette dynamique locale s’inscrit dans un contexte international favorable. D’après les dernières données de la Cruise Lines International Association (CLIA), le secteur a enregistré 37,3 millions de passagers en 2025, soit une progression de 7,7 % sur un an, établissant un nouveau record mondial.

Les Marocains s’intéressent davantage aux croisières

Pour Imane Arif, directrice marketing et commerciale de MaCroisiere.ma, cette évolution s’accompagne d’un besoin accru d’information et d’accompagnement. Le choix d’une croisière ne se limite pas à la destination : les voyageurs doivent également prendre en considération la compagnie, les prestations incluses, la catégorie de cabine, les dates de départ et le budget global.

L’offre s’est par ailleurs diversifiée, avec des itinéraires adaptés à différentes périodes de l’année et à plusieurs profils de voyageurs. Les familles, les couples ou encore les personnes souhaitant découvrir plusieurs pays en un seul séjour peuvent ainsi trouver des formules correspondant à leurs attentes.

Des croisières accessibles à différents budgets

Contrairement à l’image exclusivement luxueuse qui lui est souvent associée, la croisière propose aujourd’hui plusieurs niveaux de prestations et de tarifs.

Dans sa sélection de fin d’année, MaCroisiere.ma affiche notamment certaines formules de sept nuits autour de 7 700 à 7 800 dirhams par personne, y compris des départs couvrant la nuit du 31 décembre.

Pour 2027, d’autres offres se situent entre 6 800 et 8 200 dirhams par personne pour sept nuits, selon la période, le type de cabine et le nombre de voyageurs.

Ces tarifs restent toutefois indicatifs. Pour les voyageurs marocains, il convient de prendre en compte le coût global du séjour, notamment les billets d’avion jusqu’au port d’embarquement, les transferts, les éventuelles nuitées à l’hôtel, les frais de service et les dépenses non comprises dans la formule.

Une formule qui se développe toute l’année

Autre atout de la croisière : elle ne se limite plus aux vacances estivales. Les programmes proposés pendant l’hiver permettent notamment de découvrir la Méditerranée, les îles Canaries ou encore les Caraïbes.

Les fêtes de fin d’année constituent également une période prisée, avec des départs permettant de célébrer le réveillon à bord de certains navires, au rythme des escales, des spectacles et des animations organisées selon les compagnies.

Pour les voyageurs marocains, anticiper les réservations peut permettre de bénéficier d’un choix plus large de dates et de catégories de cabines. Il reste également essentiel de vérifier les formalités de visa et les conditions d’entrée pour chaque pays figurant sur l’itinéraire.

Avec une progression de 44 % des réservations enregistrées en deux mois par MaCroisiere.ma, la croisière confirme ainsi son attractivité auprès d’une partie de la clientèle marocaine. Une évolution qui reflète la diversification des habitudes de voyage et l’intérêt croissant pour des vacances combinant découverte, confort et plusieurs destinations au sein d’un même séjour.