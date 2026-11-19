La gestion du quotidien à Mohammedia suscite de nouvelles critiques. L’activiste politique et syndicaliste El Houcine El Yamani dénonce plusieurs dysfonctionnements qui affectent la qualité de vie des habitants, notamment la prolifération des déchets ménagers et des gravats, ainsi que les nuisances sonores provoquées par les grosses cylindrées, particulièrement tard dans la nuit.

Dans une déclaration à le Site Info, El Yamani estime que l’accumulation des déchets ménagers et des déchets inertes, relevant des prérogatives de la commune, n’est plus le seul problème auquel sont confrontés les habitants. Il pointe également le bruit excessif des grosses motos qui sillonnent les rues de la ville, notamment dans les quartiers situés à proximité de l’avenue Hassan II, perturbant la tranquillité des riverains jusque tard dans la nuit.

L’activiste considère que ces nuisances portent atteinte à la tranquillité publique, une composante essentielle de l’ordre public dont la préservation relève, selon la loi, des responsabilités du président du conseil communal. Il s’interroge ainsi sur l’exercice effectif des prérogatives des élus locaux, alors que le Maroc poursuit son chantier de décentralisation et de transfert de compétences de l’administration centrale vers les collectivités territoriales.

El Yamani appelle, dans ce sens, les autorités de contrôle à intervenir afin d’inciter le président du conseil communal de Mohammedia à assumer ses responsabilités légales et à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les différentes formes de pollution et les nuisances sonores.

Il estime que des actions concrètes sont désormais nécessaires pour répondre aux attentes des habitants, améliorer leur cadre de vie et remédier aux déficits dont souffre la ville, notamment à l’approche de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera.