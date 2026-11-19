Plusieurs internautes ont été ciblés par une vague de publicités trompeuses sur les réseaux sociaux, annonçant un prétendu concert de la star libanaise Fadel Chaker et de son fils Mohamed Chaker, qui aurait lieu le 28 novembre prochain au Théâtre Royal de Rabat.

La direction du Théâtre Royal de Rabat a rapidement publié un communiqué officiel pour démentir cette information et mettre en garde le public. Elle a affirmé que l’annonce relayée sur les réseaux sociaux était totalement fausse et dénuée de tout fondement, en y apposant la mention « FAKE » afin d’alerter les internautes et de les prémunir contre d’éventuelles escroqueries numériques.

Dans ce contexte, les responsables ont appelé le public à faire preuve de la plus grande vigilance et à se fier exclusivement aux canaux officiels pour vérifier la programmation des spectacles.

Cette mise en garde s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les pages et les entités fictives qui exploitent la notoriété des artistes pour piéger les internautes à travers des pratiques frauduleuses et illégales.