Les prix de l’huile d’olive ont enregistré une légère baisse au début de la saison de récolte, le litre étant désormais vendu autour de 50 dirhams.

Plusieurs professionnels, interrogés par le Site Info, prévoient une baisse des prix au cours des prochains mois, en raison de l’abondance attendue de la production.

Selon eux, les premières données font état d’une bonne récolte, qui devrait être nettement meilleure que celle de la saison précédente. Une évolution qui pourrait avoir un impact positif sur les prix de l’huile d’olive sur le marché national.

Les professionnels s’attendent ainsi à une baisse significative des prix par rapport à la saison dernière, portée par l’abondance de la production locale et la diversification de l’offre à l’international. Le prix du litre d’huile d’olive pourrait ainsi atteindre 35 dirhams dans les prochains mois.