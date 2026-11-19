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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 19 novembre 2026:

– Ondées ou faibles pluies sur le Tangérois, Loukkos, le Rif occidental, le Saiss et les plaines atlantiques nord.

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, le nord des provinces sahariennes et le nord de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’est du Saiss et le nord de l’Oriental.

– Température minimale de l’ordre de 04/08°C sur l’Atlas, de 08/12°C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes, de 16/20°C sur le nord de l’Oriental, les plaines atlantiques nord et centre et près des côtes, et de 12/16°C ailleurs.

– Température en légère hausse sur le sud des provinces sahariennes et le Sud-Est, et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée au sud de Tan-Tan.

S.L