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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici un communiqué du Cabinet Royal :

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, ce mercredi au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à la présentation de l' »Offre Maroc » et de la feuille de route pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité.

Cette séance s’inscrit dans le prolongement des Hautes Orientations Royales visant à doter le Royaume d’une base industrielle et technologique de défense, à même de consolider sa souveraineté défensive et de générer de nouvelles opportunités de développement technologique, économique et social.

Conformément à la Vision Royale, et capitalisant sur le cadre et les premiers projets de l’industrie de défense nationale, ainsi que sur les acquis industriels du Maroc, notamment dans l’aéronautique, l’automobile et l’électronique, cette feuille de route vise à accélérer le positionnement du Royaume au sein du club restreint des pays producteurs d’équipements et de solutions de défense et de sécurité.

Au cours de cette séance, un exposé a été présenté devant le Souverain par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, et le Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, portant sur les grands axes de l' »Offre Maroc » et de la feuille de route de son déploiement.

La vision présentée ambitionne le développement d’un écosystème industriel intégré, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des industries de défense et de sécurité, et ciblant en particulier la conception et la production, la maintenance, les essais et le stockage.

A ce titre, des filières industrielles prioritaires ont été identifiées, résolument orientées vers les technologies du futur et privilégiant les complémentarités industrielles et les usages duals. Parmi les domaines d’excellence visés, figurent particulièrement les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres, les systèmes navals, l’électronique de défense et la cyberdéfense, ainsi que l’intelligence artificielle.

La feuille de route prévoit la mise en place d’une gouvernance adaptée des industries de défense, articulée autour d’une agence stratégique dédiée, chargée de la mise en œuvre de la stratégie nationale dans ce domaine et de l’accompagnement des investisseurs, ainsi que d’une holding industrielle ayant vocation à structurer les écosystèmes industriels de défense et de sécurité, à mobiliser les capitaux publics et privés, et à favoriser l’émergence de champions industriels locaux.

En plus des deux zones d’accélération industrielle de défense déjà lancées, l' »Offre Maroc » prévoit une nouvelle zone de grande envergure dédiée aux industries de défense à Benguérir et une autre à Benslimane.

A cet égard, Sa Majesté le Roi S’est informé sur l’état d’avancement des premières zones déjà lancées et les projets industriels actuellement engagés, ainsi que sur les investisseurs ayant montré un intérêt en vue de localiser des projets dans le Royaume, notamment orientés vers l’export.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, une attention particulière sera également accordée à la formation de compétences hautement qualifiées et au développement de la recherche et de l’innovation, à travers la création d’une académie spécialisée dispensant des formations de pointe, en association avec les opérateurs industriels, et la mobilisation des expertises nationales civiles et militaires, et au sein de la Communauté marocaine à l’étranger.

L' »Offre Maroc » s’appuiera également sur les partenariats stratégiques privilégiés du Royaume, afin de renforcer son insertion dans les chaînes de valeur mondiales et développer les capacités d’exportation de cette nouvelle industrie.

Ainsi, la base industrielle et technologique marocaine de défense émergera en tant que pilier de la résilience stratégique du Royaume, et plateforme d’approvisionnement et d’exportation fiable et performante.

Elle devrait créer, à l’horizon 2035, près de 50.000 emplois directs et indirects et permettrait de couvrir, à cet horizon, environ 40% des besoins des Forces Armées Royales et des organes de sécurité, tout en réalisant plus de 65% de ses revenus à l’export.

Au terme de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour assurer la mise en œuvre rapide et effective de la feuille de route des industries de défense et de sécurité, et en premier lieu la mise en place des organes de gouvernance et du plan de financement, en veillant à la facilitation des procédures d’investissement et à la mobilisation du secteur privé national.

Le Souverain a également insisté sur la nécessité de mobiliser les compétences nationales, au Maroc et à l’étranger, à travers un programme dédié visant l’orientation précoce des jeunes talents et le développement de la formation professionnelle.

Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes Instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue par un montant de 4 milliards de dirhams, en appui à la mise en œuvre de cette feuille de route.

Cette séance de travail s’est déroulée en présence de la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, du Conseiller de SM le Roi, Fouad Ali El Himma, du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Ryad Mezzour, du ministre délégué auprès de la Cheffe du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, du Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, et du Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, Ali Seddiki.

S.L.