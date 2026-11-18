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Le Festival International du Film de Marrakech a été informé de la décision de la société de production algérienne Issaad Film Productions, détentrice des droits du film « Chroniques des années de siège », réalisé par le cinéaste palestino-syrien Abdallah Al-Khatib, de retirer le film de la Compétition officielle de sa 23e édition.

La participation du film avait été confirmée dès le 1er juin dernier, date à laquelle les producteurs avaient donné leur accord à sa sélection.

Abdallah Al-Khatib a exprimé son désaccord total avec cette décision de retrait, aussi bien auprès de ses producteurs que du Festival, et a fait part de son souhait de maintenir la présentation de son film à Marrakech.

« Chroniques des années de siège » avait été soutenu en 2024 par les Ateliers de l’Atlas, le programme de développement de talents du Festival de Marrakech, dédié aux cinéastes et producteurs du Maroc, du monde arabe et d’Afrique. Le film y avait remporté le Prix Atlas à la postproduction. Il a ensuite été sélectionné à la Berlinale en février dernier, où il a reçu le prix du meilleur premier long métrage.

Malgré le souhait exprimé par le réalisateur de présenter son film à Marrakech, le Festival International du Film de Marrakech est tenu de respecter la décision de la société détentrice des droits et ne pourra donc pas maintenir le film dans sa programmation.