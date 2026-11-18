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À l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance, un nouveau réservoir d’eau potable a été inauguré le mardi 17 novembre 2026 dans la commune de Ouled Azzouz, en présence de Jalal Benhayoun, gouverneur de la province de Nouaceur, des autorités locales, de Youssef Ettazi, directeur général de la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat, de Mohammed Machhouri, directeur général adjoint chargé des directions préfectorales et provinciales, de Zouhaire Ettouhami, directeur provincial de Nouaceur, ainsi que d’autres représentants de la SRM Casablanca-Settat.

La SRM Casablanca-Settat renforce l’alimentation en eau potable des communes de Dar Bouazza et d’Ouled Azzouz relevant de la province de Nouaceur, avec la réalisation d’un réservoir d’une capacité de 25 000 m³. Cet ouvrage représente un investissement de 50 millions de dirhams TTC.

Réalisé dans le cadre du programme d’investissement de la SRM Casablanca-Settat, le réservoir comprend deux cuves de 12 500 m³ chacune. Située à une altitude de 80 mètres, cette infrastructure contribue à sécuriser l’approvisionnement de la zone en eau potable et à assurer une autonomie de stockage supérieure à 24 heures.

Le réservoir est alimenté à partir d’un piquage sur une conduite principale de 1 400 mm de diamètre, acheminant l’eau depuis le bassin de l’Oum Er-Rbia vers Casablanca, au niveau du point de raccordement « El Khayatia ».

Outre les deux cuves de stockage, le projet comprend des conduites d’alimentation et de distribution de 800 mm de diamètre, des équipements de contrôle et de comptage à l’entrée et à la sortie de l’ouvrage, une chambre des vannes ainsi qu’un local technique et une salle de javellisation. La conduite de distribution est ainsi raccordée au réseau existant.

Réalisé en 18 mois et mis en service début novembre 2026, ce nouvel ouvrage répond aux besoins croissants en eau potable de la commune de Dar Bouazza et une partie de la commune d’Ouled Azzouz. Il s’inscrit dans le programme d’investissement que la société régionale poursuit à l’échelle de toute la région Casablanca-Settat.

S.L.