Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 18 novembre 2026:

– Temps peu a passagèrement nuageux avec ondées sur le Tangérois, Loukkos et le Rif occidental.

– Nuages bas assez denses matinaux et nocturnes avec bruines ou formations brumeuses sur les cotes et les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss et le nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur les cotes sud et sur l’extrême nord-ouest.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°c sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les hauts plateaux, de 20/26°c sur le sud des provinces sahariennes et de 11/16°c partout ailleurs.

– Température en hausse sur les provinces sahariennes et la Méditerranée, et en légère hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique, devenant localement agitée à forte le soir entre Larache et Essaouira.

S.L.