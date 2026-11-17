Par LeSiteinfo avec MAP

Une rencontre organisée récemment à Bordeaux a mis en avant la dynamique de coopération en faveur de la souveraineté sanitaire de l’Afrique, portée par la vision du Roi Mohammed VI.

Les échanges tenus lors de cet évènement, initié par l’association « le club des bâtisseurs » en collaboration avec Africa-CDC et le Consulat général du Royaume à Bordeaux, ont permis de souligner la nécessité de faire de la santé un levier stratégique de développement et de souveraineté à travers la mobilisation des compétences, des financements et des expertises.

Réunis sous le thème « Diasporas & secteur privé : investir ensemble dans la résilience des systèmes de santé en Afrique », les intervenants, dont des acteurs institutionnels, économiques et associatifs, ont aussi plaidé pour le développement de partenariats durables entre les institutions publiques, le secteur privé et les diasporas africaines.

A cette occasion, la consule générale du Maroc à Bordeaux, Nouzha Sahel a souligné la haute sollicitude dont le Roi ne cesse d’entourer les Marocains du monde, soulignant l’importance de la participation à ce rendez-vous de médecins, chercheurs et professionnels de la santé marocains établis à Bordeaux.

Ces praticiens, a-t-elle dit, ont partagé leurs parcours, leurs expériences professionnelles et scientifiques, mais également leurs propositions quant aux perspectives de coopération et aux moyens de renforcement des systèmes de santé en Afrique.

Sahel a en outre mis l’accent sur la richesse des compétences de la diaspora marocaine et leur mobilisation au service des enjeux de souveraineté sanitaire du continent.

La diplomate a, dans ce cadre, réaffirmé la disponibilité du Consulat Général du Royaume à Bordeaux à « accompagner les initiatives de rapprochement entre les acteurs marocains, africains et français, à faciliter les mises en relation institutionnelles et à encourager l’émergence de partenariats concrets dans le domaine de la santé ».

Les travaux de cette rencontre ont été marqués par la participation de représentants du ministère de la Santé et de la Protection sociale, témoignant de l’importance de l’engagement institutionnel et de la coopération du Royaume dans le domaine sanitaire.

La délégation, composée notamment de Chaimae El Bakkali et Salima Zerouali, responsables au ministère, a présenté l’expérience marocaine en matière de gestion de la coopération financière internationale, insistant sur le besoin de renforcer la gouvernance et la coordination avec les organisations internationales.

Elle a en outre mis l’accent sur la participation aux initiatives internationales et aux mécanismes de solidarité en santé, tout en s’orientant vers la diversification des sources de financement et de mobilisation du secteur privé.

« L’enjeu est de transformer les contributions des compétences médicales, scientifiques et techniques de la diaspora en partenariats structurés, encadrés institutionnellement et inscris dans les priorités nationales », a-t-elle soutenu.

Abordant les perspectives de partenariats entre établissements hospitaliers africains, la délégation a préconisé la mise en place de programmes de formation avec l’appui d’établissements spécialisés, d’experts internationaux et de professionnels de la diaspora.

Dans le même contexte, elle a indiqué que les Groupements sanitaires territoriaux représentent un instrument permettant de mieux coordonner les besoins, les investissements et les ressources à l’échelle régionale.

« La mobilisation durable des ressources en faveur de la santé ne dépend pas uniquement de la disponibilité des financements, mais aussi de la capacité des systèmes à inspirer confiance, à garantir une gouvernance transparente et à démonter que les ressources produisent des résultats concrets », a-t-elle noté.

A travers les Rencontres de Bordeaux, les organisateurs entendent favoriser l’émergence de partenariat opérationnels et encourager une mobilisation collective en faveur de systèmes de santé africains plus solides, inclusifs et résilients.

S.L.