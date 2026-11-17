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Le prix de l’œuf est d’1,50 dirham dans plusieurs marchés du Royaume, contre environ 80 centimes il y a quelques semaines. L’œuf « beldi » se vend, lui, à trois dirhams l’unité.

Cette hausse des prix suscite le mécontentement des consommateurs, qui ont exprimé leur colère sur la Toile. Très présent dans les repas des ménages marocains, l’œuf représente une dépense courante dont la hausse pèse sur le budget des familles.

Pour expliquer cette évolution, un professionnel du secteur évoque deux facteurs : la hausse des prix des carburants et une baisse de la production en cette période de l’année. Ces éléments contribueraient, selon lui, à tirer les prix vers le haut.

Les tarifs peuvent toutefois varier selon les points de vente et le type d’œufs proposé.

H.M.