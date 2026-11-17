Par LeSiteinfo avec MAP

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a annoncé, mardi, à l’ensemble de ses usagers qu’un service d’astreinte sera exceptionnellement déployé à leur profit, durant la journée du mercredi 18 novembre 2026, au niveau de l’ensemble des bureaux chargés du dédouanement à travers le territoire national.

Cette mesure a pour objectif d’assurer une continuité de service et de permettre aux opérateurs économiques et déclarants en douane ainsi qu’aux particuliers d’effectuer leurs opérations de dédouanement dans les meilleurs délais, indique l’Administration, indique l’ADII dans un communiqué.

S.L.