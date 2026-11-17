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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, Nabil Benabdallah, a affirmé, lundi à Rabat, que son département œuvrera à honorer les engagements en suspens liés à l’accord du dialogue social de 2023 au cours des prochaines semaines et, au plus tard, au début de l’année 2027.

En réponse à une question centrale sur le dialogue social dans le secteur de l’éducation nationale lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Benabdallah a souligné l’engagement du ministère à mettre en œuvre, très prochainement, toutes les dispositions de l’accord restées en suspens durant les derniers mois.

Le dialogue social et les échanges avec les syndicats constituent une composante essentielle de l’approche qu’adoptera le ministère, a-t-il soutenu, estimant qu’une réponse positive aux attentes exprimées dans le cadre du dialogue social est essentielle pour mobiliser pleinement les acteurs de l’éducation nationale et de la formation professionnelle.

Le responsable gouvernemental a fait état, à cet égard, d’échanges informels quotidiens avec les syndicats en vue d’assurer un climat propice à la rentrée et d’éviter un retour à une situation qui compliquerait le traitement des principaux chantiers de réforme.

Concernant le Statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale, Benabdallah a relevé que “plusieurs dispositions se contredisent et font l’objet d’intérêts divergents entre différentes catégories”, précisant que cette situation a été dictée par les impératifs de la conjoncture et la nécessité de préserver la paix sociale lors de cette période. Cette question sera ainsi soumise au dialogue social afin d’en garantir l’aboutissement, a-t-il ajouté.

Il a également indiqué que les engagements découlant de l’accord de 2023, dans leur état actuel et sans tenir compte des ajustements nécessaires de certaines situations, nécessitent quelque 17 milliards de dirhams (MMDH) supplémentaires au budget alloué à l’époque.

S’agissant du parachèvement de la mise en œuvre de ce Statut, le ministre a expliqué que cela exige de poursuivre le processus législatif et réglementaire portant sur 63 textes, dont 46 ont déjà été approuvés, tandis que les projets restants seront soumis à la procédure d’approbation au cours des prochaines semaines.

Pour ce qui est de la formation professionnelle, Benabdallah a mis l’accent sur la nécessité de prendre en compte les conclusions du dialogue tenu les 23 et 24 octobre 2025, axé sur la formation continue, les prestations sociales, les indemnités, les mutations, la mobilité du personnel et les autorisations de participation aux concours professionnels, outre la communication, les mécanismes de gestion et les ressources humaines.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le lancement d’une opération d’inspection visant à s’assurer de la régularité des concours de recrutement organisés dans le secteur, notat que toutes les mesures seront prises pour garantir une transparence totale lors des prochains concours, qui prévoient quelque 20.000 nouveaux recrutements dans différentes catégories, afin de préserver le principe d’égalité des chances consacré par la Constitution.

S.L.