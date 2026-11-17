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Par LeSiteinfo avec MAP

Des offres touristiques destinées aux familles marocaines, proposant des tarifs plus transparents et adaptés, sont en cours d’élaboration, parallèlement à la diversification des destinations touristiques en dehors des périodes de pointe, en vue de promouvoir le tourisme interne, a affirmé, lundi, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, Jalal Charaf.

En réponse à deux questions portant sur le thème « La promotion du tourisme interne », lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Charaf a indiqué que l’enjeu consiste à « faire en sorte que le tourisme soit accessible à tous les Marocains et à l’ensemble des territoires, et non pas uniquement aux grandes destinations », notant qu’il s’agit d’ »un marché essentiel et non secondaire ».

Ainsi, il a fait savoir que son département œuvre au développement de circuits de tourisme rural et solidaire, à travers la mise en réseau des établissements d’hébergement, des guides, des artisans, des produits du terroir ainsi que des activités culturelles et naturelles, permettant ainsi aux populations locales de bénéficier directement des dépenses des visiteurs.

Et de préciser que l’objectif est de permettre au citoyen marocain de bénéficier d’une offre touristique de qualité au sein de son pays, tout en faisant du tourisme dans les zones montagneuses, les oasis et le désert une source de revenus durables et de création d’emplois locaux.

Dans les zones montagneuses et désertiques, la priorité consiste à développer une offre d’hébergement adaptée aux spécificités de ces territoires, comprenant des maisons d’hôtes, de petites auberges, des hébergements ruraux et des projets respectueux de l’environnement et de l’identité locale, a relevé le ministre.

Il a, à cet égard, soulevé que le ministère accompagne cette dynamique à travers l’encouragement de l’investissement, l’amélioration de la qualité des services et la mise en relation des établissements d’hébergement avec les activités et les expériences locales.

En réponse à une autre question portant sur les « mesures gouvernementales visant à garantir la réalisation des objectifs touristiques et à renforcer leurs retombées sur l’emploi et le développement local », Charaf a souligné que l’objectif d’accueillir 26 millions de touristes à l’horizon 2030 « ne doit pas se limiter à la réalisation d’un chiffre, mais doit se traduire par des opportunités d’emploi et des revenus stables dans les différentes régions du Royaume, conformément aux orientations du programme gouvernemental ».

Le travail engagé dans ce sens repose sur trois axes fondamentaux, à savoir le renforcement de la connectivité, des infrastructures et des capacités d’accueil, l’orientation des investissements vers les régions et les zones de potentialités touristiques inexploitées, ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises et aux compétences locales, a-t-il expliqué.

En effet, le ministre a relevé que l’évaluation de la réussite de la politique touristique ne se limitera pas au nombre de touristes accueillis, mais prendra également en compte la valeur créée au sein de chaque territoire.

S.L