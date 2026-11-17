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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 17 novembre 2026 :

– Temps peu à passagèrement nuageux avec ondées sur le Tangérois et le Loukkos.

– Nuages bas assez denses matinaux et nocturnes sur les côtes et les plaines Atlantiques Nord et Centres, le Souss et le Nord des provinces sud, avec formations brumeuses ou bruine locale.

– Rafales de vent modérées sur les côtes Sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts Plateaux, de 20/26°C sur les provinces Sud et de 11/16°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur le Tangérois, les plaines Nord et Centres, le Saiss et l’Atlas, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du Littoral Atlantique.

S.L