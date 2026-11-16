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Le tribunal de première instance de Ain Sebaâ a décidé, ce lundi, de placer deux élèves mineurs dans un centre de protection de l’enfance à Témara. Cette décision intervient dans le cadre de l’affaire de la fausse alerte à caractère terroriste ayant visé l’école Al Jabr, située au quartier l’Oasis, à Casablanca.

Vendredi dernier, une alerte avait provoqué une mobilisation des services de sécurité. Les vérifications effectuées sur place avaient permis d’écarter toute menace pour les élèves et le personnel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’établissement avait reçu, dans la matinée, deux appels provenant d’un numéro inconnu. L’interlocuteur affirmait vouloir faire exploser un véhicule piégé devant l’école, entraînant l’activation du protocole de sécurité et l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les investigations menées par la police judiciaire de Casablanca avaient conduit à l’interpellation, le jour même, d’un élève de 15 ans, soupçonné d’être à l’origine de ces appels. Les recherches s’étaient ensuite poursuivies pour retrouver un second mineur suspecté d’avoir participé à ces faits.

Les deux élèves sont désormais placés dans le centre de protection de l’enfance de Témara, sur décision du tribunal.

H.M.