Une maison s’est effondrée dans les premières heures de ce lundi au quartier Bouchentouf, sur le boulevard Al Fida, à Casablanca. L’incident a semé la panique parmi les habitants, mais aucune blessure n’a été signalée.

Selon les informations recueillies par Le Site info, les occupants ont quitté les lieux après avoir entendu des craquements dans les murs. Leur sortie a permis d’éviter un drame.

L’effondrement a toutefois causé d’importants dégâts matériels. Des commerces voisins et trois voitures garées à proximité du bâtiment ont été touchés.

Alertés, les éléments de la Protection civile et les services de sécurité se sont rendus sur place. Des barrières métalliques ont également été installées pour sécuriser le périmètre et empêcher les passants de s’approcher de la maison effondrée.

H.M.