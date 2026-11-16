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Le prix des tomates continue de peser sur le panier des Marocains. Ce lundi matin, le coût du kilogramme dépassait encore 10 dirhams dans plusieurs marchés, malgré la suspension de l’exportation vers les marchés africains.

À Casablanca plusieurs commerçants interrogés par Le Site info jugent les prix toujours trop élevés. Ils font état d’une inquiétude persistante des consommateurs, qui attendent de voir les mesures annoncées se traduire sur les étals.

Abderrazak Chabi, président de l’Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, souligne que les tomates se vendent désormais plus cher que les avocats et les kakis. Une situation qui préoccupe, selon lui, aussi bien les professionnels que les ménages.

Dans ce contexte, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, Khalid Hatymi, s’est rendu dimanche dans la région de Souss-Massa pour rencontrer les producteurs et les exportateurs de tomates.

Cette visite devait permettre de faire le point sur les volumes disponibles et de discuter de l’encadrement des exportations afin de limiter la pression sur les prix du marché intérieur.

Lors de l’examen du budget sectoriel de son département pour 2027, mercredi dernier devant la Commission des secteurs productifs, le ministre avait insisté sur la nécessité de mieux réguler les ventes à l’étranger. Il avait notamment affirmé que les besoins du marché national devaient être satisfaits avant l’approvisionnement des marchés extérieurs.

H.M.