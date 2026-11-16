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Toutes les femmes interrogées dans le cadre d’une étude menée à Casablanca déclarent avoir subi au moins une forme de harcèlement, contre 12 % des hommes sondés.

Réalisée par l’Association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté, cette étude porte sur le harcèlement sexuel fondé sur le genre dans les espaces publics et les transports urbains de Casablanca.

Parmi les formes recensées, le harcèlement psychologique arrive en tête avec 28 %. Le harcèlement numérique, physique et moral représente chacun 21 %, selon les catégories retenues par l’enquête. Les propos à connotation sexuelle figurent également parmi les comportements signalés.

Pour 65 % des personnes interrogées, les formes psychologiques et verbales sont les plus courantes. Par ailleurs, 94 % des répondants, hommes et femmes confondus, considèrent que les femmes sont les premières exposées à ces violences.

Les quartiers et les rues sont les lieux les plus fréquemment cités, à hauteur de 41 %, devant les parcs, avec 12 %, et les arrêts de bus, avec 11 %. L’étude évoque également les situations de harcèlement dans les bus, le tramway et les taxis.

Ces comportements constituent, selon l’association, un obstacle à la liberté de déplacement des femmes et à leur possibilité de profiter sereinement des espaces publics. Le harcèlement peut aussi se prolonger en ligne, à travers les applications numériques, jusque dans la sphère privée.

Interrogés sur les causes de ce phénomène, 29 % des participants évoquent en premier lieu l’éducation, tandis que 16 % citent la frustration sexuelle et 4 % le manque de civisme.

H.M.