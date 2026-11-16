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Porter le prix du paquet de cigarettes à 100 dirhams: c’est la proposition défendue par Mustapha El Ibrahimi, député du PJD, lors des discussions sur les mesures fiscales du projet de loi de finances 2027.

S’adressant à Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la performance publique, le parlementaire a plaidé pour une taxation plus forte de l’ensemble des produits du tabac. Sa demande concerne les cigarettes, mais aussi la chicha, les cigares et le tabac à rouler.

Mustapha El Ibrahimi a notamment contesté ce qu’il considère comme une différence de traitement entre ces produits. Il s’est interrogé sur l’exclusion de certains d’entre eux des hausses fiscales, estimant que les enjeux de santé publique ne peuvent se limiter aux seules cigarettes.

Le prix de 100 dirhams relève donc d’une proposition du député, et non d’une mesure annoncée par le gouvernement.

Ces échanges s’inscrivent dans l’examen du PLF 2027, dont la première partie a été adoptée samedi à la Chambre des représentants. Le texte, tel qu’amendé et approuvé par la Commission des finances et du développement économique, a recueilli 179 voix favorables et 126 voix contre, sans abstention.

H.M.