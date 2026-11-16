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Le Maroc figure à l’avant-dernière place du « Happy Passport Index 2026 ». Avec un score de 29,7 sur 100, il se classe 49e parmi les 50 pays retenus dans cette édition, devant le Kenya, qui ferme la marche.

Le Royaume arrive derrière la Turquie, 48e avec 30,4 points, et l’Afrique du Sud, qui occupe la 47e position avec 34,5 points.

Ce classement ne repose pas uniquement sur le nombre de destinations accessibles sans visa. Il prend également en compte des critères liés à la liberté, au bien-être et à la qualité de la mobilité offerte aux détenteurs d’un passeport. Il propose ainsi une lecture plus large que les indices mesurant exclusivement les facilités de voyage.

En tête, la Finlande obtient 93,2 points, suivie de l’Islande avec 92,4 points et du Danemark avec 92,1 points. La Norvège et la Suisse complètent les cinq premières places.

L’Europe domine nettement le haut du tableau, avec huit pays parmi les dix premiers. Seules la Nouvelle-Zélande, huitième, et Singapour, dixième, représentent d’autres régions du monde dans ce groupe.

La position du Maroc concerne donc les 50 pays étudiés dans cet indice et ne constitue pas un classement de l’ensemble des passeports mondiaux.

H.M.