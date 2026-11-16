A la Une

Les prix des carburants ont enregistré une légère baisse ce lundi au Maroc. Selon une source de Le Site info, le coût de l’essence a reculé de 50 centimes et celui du gasoil de 20 centimes. Cette révision intervient dans le sillage du repli des cours sur les marchés pétroliers internationaux, précise la même source.

Cette baisse des prix avait été annoncé samedi par Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la performance publique, lors des débats sur le projet de loi de finances 2027 à la Chambre des représentants. Il avait indiqué que la baisse observée à l’international commencerait à se répercuter sur les prix au Maroc à partir de ce lundi.

Au-delà de cette diminution, le gouvernement étudie la possibilité de plafonner les marges bénéficiaires des sociétés de carburants, avait affirmé le ministre. Cette piste s’inscrit dans les discussions sur la régulation des prix et la protection du pouvoir d’achat, sans qu’une décision définitive ait été annoncée.

Sur le volet fiscal, Lekjaa avait également évoqué un taux d’imposition pouvant atteindre 40 % pour les entreprises réalisant plus de 100 millions de dirhams de bénéfices, notamment dans les secteurs marqués par une faible concurrence ou une situation de quasi-monopole.

H.M.