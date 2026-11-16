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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 novembre 2026 :

– Nuages bas matinaux et nocturnes abondants avec bruine ou formations brumeuses sur les côtes et les plaines nord et centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et des provinces sahariennes.

– Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux.

– Quelques rafales de vent modérées sur les côtes sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 17/24°C sur les provinces du Sud et de 11/17°C partout ailleurs.

– Température en hausse ou quasi-stationnaire sur l’ensemble du pays.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le détroit et peu agitée à agitée devenant peu agitée la matinée au nord de Laâyoune.

S.L