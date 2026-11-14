Carburants : vers une baisse des prix dès ce lundi, selon Fouzi Lekjaa

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Les prix des carburants au Maroc devraient reculer à partir du lundi 16 novembre. C’est ce qu’a annoncé Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, vendredi à la Chambre des représentants, lors des débats sur le projet de loi de finances 2027.

Le ministre a expliqué que les tarifs restent liés à l’évolution des cours internationaux. Après les hausses enregistrées au cours de la période précédente, le marché mondial connaît une tendance à la baisse, dont les effets devraient se répercuter sur les prix pratiqués au Maroc.

Au-delà de cette évolution, le gouvernement étudie la possibilité de plafonner les marges bénéficiaires des sociétés de carburants, a indiqué Lekjaa. Cette piste s’inscrit dans les discussions sur l’encadrement des prix de vente et la protection du pouvoir d’achat. Aucune décision définitive n’a toutefois été annoncée à ce stade.

Sur le volet fiscal, le ministre a également évoqué les entreprises réalisant des bénéfices élevés, notamment dans les secteurs où la concurrence demeure limitée ou qui présentent une situation de quasi-monopole. Selon ses déclarations, celles dont les bénéfices dépassent 100 millions de dirhams seront soumises à un taux d’imposition pouvant atteindre 40 %.

Le montant de la baisse attendue à la pompe à partir du 16 novembre n’a pas été précisé.

H.M.