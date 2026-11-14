Exonérations sur le bétail importé : Fouzi Lekjaa répond aux critiques du PJD

Le gouvernement n’envisage pas, pour l’heure, de revenir sur les exonérations douanières accordées aux importations de bétail et de viandes. Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances, a défendu, le maintien de ces mesures, estimant que la situation actuelle du marché national ne permet pas un rétablissement des droits de douane.

S’exprimant vendredi lors d’une séance plénière à la Chambre des représentants, consacrée à la réponse du gouvernement aux interventions des groupes parlementaires sur le projet de loi de finances 2027, le ministre a rejeté un amendement présenté par le groupe du Parti de la justice et du développement (PJD), visant à mettre fin aux exonérations douanières permanentes sur les importations concernées.

Pour justifier cette position, Lekjaa a notamment évoqué la baisse du cheptel national, l’insuffisance de l’offre et la persistance des prix élevés sur le marché marocain. Dans ces conditions, le gouvernement considère que le maintien des facilités à l’importation reste nécessaire pour soutenir l’approvisionnement du marché.

Le ministre n’a toutefois pas exclu une révision de cette politique à l’avenir. Il a expliqué qu’une amélioration des conditions climatiques, notamment avec le retour des précipitations, pourrait favoriser la reconstitution du cheptel national et permettre, à terme, de rétablir les droits de douane et de renforcer les restrictions sur les importations.

De son côté, Driss Azami El Idrissi, président du groupe parlementaire du PJD, a vivement critiqué la reconduction de ces avantages fiscaux. Selon lui, les exonérations des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accordées aux importateurs de bovins, d’ovins et de viandes ont principalement profité aux opérateurs du secteur.

Il a également déploré les résultats limités de ces mesures, aussi bien sur les prix de vente aux consommateurs que sur les efforts de reconstitution du cheptel national.

Ce désaccord intervient alors que la question des prix des viandes continue d’alimenter le débat sur l’efficacité des mesures gouvernementales destinées à soutenir l’approvisionnement du marché et à préserver le pouvoir d’achat des ménages

H.M.