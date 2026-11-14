Maroc-Cambodge : 30 ans de relations célébrés sous le signe de la culture

Dans le cadre de la célébration du 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Cambodge, l’ambassade du Maroc a organisé, en coordination avec le Ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), des Journées culturelles marocaines à Phnom Penh, les 11 et 12 novembre 2026, en marge du 20ᵉ Sommet de la Francophonie.

La cérémonie officielle d’ouverture de ces Journées s’est tenue le 11 novembre 2026 au Théâtre Chaktomuk, en présence notamment de la Ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts, Phoeurng Sackona, invitée d’honneur de l’événement. Avant la cérémonie, les invités ont visité les différents espaces consacrés à la promotion du patrimoine marocain, comprenant une exposition photographique intitulée « Trésors du Maroc », une présentation de beaux livres et de supports de promotion touristique, ainsi que des ateliers de calligraphie marocaine et de henné et un espace dédié au thé marocain.

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée en présence des représentants des autorités cambodgiennes, a été marquée par les allocutions de bienvenue, ainsi que par la projection d’une capsule vidéo consacrée au Maroc. Elle a également été ponctuée par des prestations des troupes de musique andalouse et cambodgienne, illustrant la richesse et la diversité des patrimoines culturels des deux pays.

Dans son allocution, la Ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts a mis en exergue la qualité des relations d’amitié et de coopération entre les deux Royaumes, tout en soulignant l’importance de la culture en tant que vecteur de rapprochement entre les peuples.

A l’issue de cette cérémonie, cette Ambassade a offert une réception dînatoire à l’hôtel Hyatt Regency Phnom Penh, réunissant environ 200 invités, parmi lesquels figurait la Ministre cambodgienne de la Culture et des Beaux-Arts, ainsi que plusieurs hauts responsables des Ministères cambodgiens des Affaires Etrangères, de la Culture et du Tourisme , des membres du corps diplomatique accrédité au Cambodge et d’autres hautes personnalités dont notamment le représentant du Premier Ministre pour la communauté musulmane.

A cette occasion, la Ministre Cambodgienne de la Culture a réitéré l’importance qu’attache le Cambodge au développement des relations d’amitié et de coopération avec notre pays.

La soirée a, par ailleurs, été animée par la troupe de musique andalouse, dont les prestations ont contribué à créer une ambiance festive et à mettre en valeur la richesse du patrimoine musical national. Des espaces dédiés à la calligraphie marocaine, au henné, et au thé marocain, permettant aux invités de découvrir plusieurs aspects de l’art de vivre et des traditions marocaines. La gastronomie marocaine, préparée avec le concours d’un chef marocain, a complété cette présentation du patrimoine culturel national.

Les activités se sont poursuivies le 12 novembre au Théâtre Chaktomuk, avec notamment une conférence intitulée « Regards sur le Maroc Nouveau », et une une autre consacrée à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel marocain.

Par ailleurs, cette Ambassade a pris part, ce matin, à la cérémonie officielle d’ouverture du Village de la Francophonie, organisée sous la présidence de Hun Manet, Premier Ministre cambodgien, en présence notamment de Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Cette manifestation, qui constitue l’un des principaux événements parallèles du 20ᵉ Sommet de la Francophonie, rassemble les pavillons nationaux des pays participants et propose au public un espace de découverte et d’échanges autour de la diversité culturelle de l’espace francophone.

Dans ce cadre, le Maroc participe à travers un pavillon dédié à la présentation et à la promotion de son patrimoine culturel, de ses traditions et de son potentiel touristique. Les activités du Pavillon Maroc se poursuivront jusqu’au 15 novembre courant, conformément au programme établi.

Il convient également de relever que ces manifestations ont bénéficié d’une visibilité dans les médias cambodgiens, notamment à travers la publication, le 11 novembre, par le quotidien Cambodianess, d’un entretien que j’ai donné à ce média local, consacré à l’état des relations maroco-cambodgiennes et aux perspectives de leur développement, dans lequel les Journées culturelles marocaines et la participation du Maroc au Village de la Francophonie ont notamment été évoquées.

S.L.