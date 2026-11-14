Sommet de la Francophonie: El Mansouri à Phnom Penh pour représenter le Roi

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Cheffe du gouvernement, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, est arrivée, samedi à Phnom Penh, pour représenter le Roi Mohammed VI au 20e Sommet de la Francophonie, prévu les 15 et 16 novembre dans la capitale cambodgienne.

À son arrivée à l’aéroport international de Techo, El Mansouri a été accueillie par Un Kheang, secrétaire d’État au ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que par l’ambassadeur du Maroc en Thaïlande et au Cambodge, Abderrahim Rahhaly.

Placée sous le thème « Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable », le Sommet réunira les chefs d’État et de gouvernement des 90 États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en vue de définir les orientations de l’Organisation et d’examiner les principaux enjeux de la coopération francophone.

Elle sera également marquée par l’élection de la prochaine ou du prochain secrétaire général de la Francophonie, pour un mandat de quatre ans (2027-2030).

Plus haute instance de la Francophonie, le Sommet constitue également un rendez-vous de bilan de l’action de l’OIF. À un an de l’échéance de la programmation 2024-2027, les dirigeants seront notamment appelés à évaluer les résultats obtenus et à examiner la place de l’Organisation dans un contexte de recomposition du multilatéralisme.

Les chefs d’État et de gouvernement devraient adopter, à l’issue des travaux, la Déclaration de Phnom Penh ainsi que plusieurs résolutions. Ils devront également se prononcer sur la date et le lieu du 21e Sommet de la Francophonie, prévu en 2028.

S.L.