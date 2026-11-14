Maroc-Niger: Ouahbi s’exprime après la belle victoire des Lions

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, a affirmé, vendredi à Casablanca, que l’efficacité de l’animation offensive des Lions de l’Atlas face au Niger leur a permis de signer une large victoire (5-1).

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, disputé dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2027, Ouahbi a souligné : « Nous avons fait preuve d’efficacité dans l’animation offensive et réalisé de bonnes sorties de balle face à un bloc adverse très recroquevillé ».

« L’équipe nationale a eu une grande maîtrise du ballon et livré un match très sérieux, en créant le surnombre dans la surface de réparation du Niger, ce qui nous a permis de prendre l’avantage dès le début de la rencontre », s’est-il félicité, estimant qu’il fallait poursuivre le travail sur la présence dans la surface adverse et maintenir l’intensité tout au long du match.

Il a également expliqué que les joueurs nationaux ont fait preuve de davantage de solidité, en privant leurs adversaires de solutions et de possibilités de jeu en profondeur. Il a, toutefois, souligné que certains aspects devaient encore être améliorés afin de rendre l’équipe plus agressive.

Revenant sur le déroulement de la rencontre, Ouahbi a relevé : « Nous avons manqué un peu de concentration en fin de match, ce qui a entraîné une baisse de pression. Cependant, dans l’ensemble, l’équipe a été très présente et agressive. »

« Face à des blocs défensifs très bas, il faut trouver de la variété et des espaces. Nous avons demandé aux joueurs de tenter leur chance depuis l’extérieur de la surface de réparation adverse, ce qui s’est avéré bénéfique pour nous », a-t-il expliqué.

Commentant la prestation de Brahim Diaz, le sélectionneur national a indiqué : « C’est un joueur de classe mondiale. Son niveau de jeu parle pour lui. C’est le profil de joueur qui apporte une réelle plus-value à l’équipe. »

Le Maroc retrouvera le Niger pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN-2027, mardi 17 novembre, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

S.L