Météo Maroc: les prévisions pour ce samedi 14 novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 14 novembre 2026 :

– Pluies faibles sur le Tangérois, Loukkos et le Rif occidental.

– Nuages bas assez denses matinaux et nocturne avec bruine ou formations brumeuses sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Souss et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées sur les côtes centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 03/09°C sur l’Atlas, ses versants est, le Rif et les Hauts plateaux, de 19/22°C sur les provinces du Sud et de 12/18°C partout ailleurs.

– Température diurne en légère baisse sur le Sud-Est et l’Oriental et en légère hausse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée au nord de Cap Ghir devenant peu agitée à agitée le soir et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L