Abdelhak El Mrini, le porte-parole du Palais Royal, n’est plus

Abdelhak El Mrini, porte-parole du Palais et historiographe du Royaume, est décédé dans la nuit du lundi au mardi, à l’âge de 91 ans.

Le défunt est considéré comme l’une des figures intellectuelles et littéraires les plus éminentes du Maroc. Il a eu une carrière riche en contributions scientifiques et culturelles qui s’est étendue sur plusieurs décennies.

Né en 1934 à Rabat, El Mrini est l’auteur de plusieurs ouvrages historiques, dont le plus célèbre est « L’armée marocaine à travers l’histoire ». Il s’est également distingué par son travail de documentation de l’histoire de la dynastie alaouite.

Le défunt a occupé plusieurs fonctions, à commencer par celle de professeur de langue arabe au lycée Ibn Yassine à Mohammedia et au lycée Hassan II à Rabat, ainsi que d’enseignant en éducation civique à l’Institut royal de la jeunesse et des sports, de 1960 à 1965. Entre 1964 et 1965, il a été chef de cabinet du secrétaire d’État adjoint chargé de l’enseignement technique et de la formation des cadres. Il était membre de l’Union des écrivains du Maroc depuis février 1973.

S.L