Ce qu’il faut retenir de la visite de Rachida Dati dans le sud du Maroc

Dans le cadre de sa visite au Maroc, Rachida DATI, ministre française de la Culture, s’est rendue aujourd’hui dans les villes de Tarfaya, Laâyoune et Dakhla, au Sahara, accompagnée de Mohamed Mehdi BENSAID, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc.

La Ministre a visité la forteresse historique de Casamar à Tarfaya, ainsi que le Musée Antoine de Saint-Exupéry, consacré au célèbre écrivain, poète et aviateur français qui fut chef d’aéroplace de 1927 à 1928. Elle a annoncé la réalisation prochaine d’une collection numérique d’œuvres sur les liens entre Saint-Exupéry et le Sahara qui sera diffusée dans l’ensemble des 563 musées numériques développés par l’établissement public La Villette (dont 6 au Maroc).

DATI s’est ensuite rendue dans la ville de Laâyoune, à la grande médiathèque, où elle a rencontré les membres de l’association porteuse du projet de création d’une Alliance française de Laayoune. La coordinatrice du projet, Alia BOUGZAJE lui a remis un courrier de demande officielle qui sera transmis à la Fondation Alliance Française.

La Ministre Rachida DATI a également rencontré à Laâyoune de jeunes danseurs de breakdance et a assisté à la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre l’Ambassade de France et la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip Hop et disciplines assimilées (FRMSAFH).

Enfin, DATI a inauguré à Dakhla l’antenne panafricaine de l’Institut Supérieur de Management et de Communication (ISMAC) qui accueillera ses premiers étudiants en 2025.

Devant de nombreux professionnels de l’audiovisuel et en présence du nouveau Président du Centre national du cinéma de l’image animée (CNC), elle a annoncé le souhait du CNC et de plusieurs écoles de cinéma françaises, d’accompagner le programme pédagogique de la future antenne de l’ISMAC.

S.L.