Nouvelle annonce concernant le Zoo de Ain Sebaa

Un accord de partenariat a été approuvé ce jeudi, entre la région de Casablanca-Settat, la commune de Casablanca, l’Agence nationale des eaux et forêts, la société Dream Village et la société Casa Aménagement, lors de la session ordinaire du mois de février du Conseil municipal de Casablanca.

Karim Klaïbi, premier vice-président de la commune d’Ain Sebaâ et président de la commission des affaires sociales et de la famille au Conseil de la préfecture de Casablanca, a révélé que cet accord représente une étape importante pour renforcer les espaces verts et améliorer la qualité de vie des citoyens, précisant que cet accord vise également à aménager et sécuriser les espaces destinés à l’hébergement et à l’exposition des animaux dans le parc d’Ain Sebaâ.

L’accord comprend plusieurs composantes essentielles, telles que l’aménagement des espaces, le renforcement de la sécurité et le développement des espaces verts. Cette initiative contribuera également à améliorer l’expérience des visiteurs et à renforcer la sensibilisation environnementale.

Klaïbi a déclaré que le projet d’aménagement du parc d’Ain Sebaâ, qui avait connu des retards précédents, a aujourd’hui reçu un soutien important grâce à cet accord, ce qui reflète notre engagement collectif à améliorer les espaces publics et à préserver l’environnement.

Il a ajouté : « Nous sommes convaincus que cette collaboration profitera aux habitants de la région et renforcera la position du parc d’Ain Sebaâ comme destination privilégiée pour les familles et les visiteurs. »