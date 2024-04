Cigarettes électroniques : un expert explique ses dangers sur la santé

Le docteur Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, a déclaré que la cigarette électronique représente une menace de mort pour les nouvelles générations. Hamdi a expliqué, dans un texte envoyé au site info qu’un jeune marocain sur huit utilise ou a déjà utilisé une cigarette électronique.

Le chercheur a souligné que l’initiation et l’expérimentation commencent très tôt, parfois avant l’âge de dix ans, mais généralement, pour la majorité des adolescents, c’est après l’âge de quatorze ans que cela s’intensifie. Les efforts déployés pour réduire l’usage du tabac commencent à porter leurs fruits avec une réduction d’environ un tiers du taux de tabagisme parmi les élèves en une décennie. Cependant, cette diminution est malheureusement remplacée par l’arrivée des cigarettes électroniques.

Il a ajouté que, via les réseaux sociaux, l’industrie du tabac a lancé de nouvelles stratégies publicitaires pour vendre massivement cette addiction mortelle. Le but est d’attirer suffisamment d’enfants, d’adolescents et de jeunes pour compenser la perte de ses « clients » : des millions de décès chaque année dus au tabac, et des dizaines de millions de personnes qui arrêtent de fumer.

Hamdi a mentionné que l’Organisation mondiale de la Santé et les experts considèrent les nouveaux produits du tabac, y compris les cigarettes électroniques et le tabac chauffé sont tout aussi nocifs que les cigarettes traditionnelles.





Des études ont prouvé que les cigarettes électroniques, tout comme les cigarettes traditionnelles, peuvent causer des maladies telles que le cancer, des maladies respiratoires, cardiovasculaires, la dépression, l’anxiété, des inflammations, etc.

Elles affectent également la santé de la femme enceinte et de son fœtus, et ont un impact sur le cerveau des enfants, qui continue de se développer jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, influençant leur apprentissage.